Exclusivo 'Mercado Aberto': As propostas que Otávio já recusou

O 'Mercado Aberto' está em condições de avançar que Otávio já recusou pelo menos três propostas de contrato.

O médio de 25 anos está em último ano de contrato com o Futebol Clube do Porto e não vai renovar com os dragões. Os azuis e brancos ofereceram ao brasileiro um salário de dois milhões de euros limpos por temporadas e 25% do passe do próprio jogador como incentivo à renovação. Otávio recusou.

O Vancouver Whitecaps FC fez chegar ao jogador uma proposta de contrato de dois milhões de dólares limpos por temporada e um prémio de assinatura de cinco milhões de dólares. A proposta chegou a ser ponderada por Otávio mas tinha um prazo estipulado para uma resposta. O atleta tinha de responder até ao dia 14 de Janeiro de 2021, algo que não aconteceu. O 'Mercado Aberto' entrou em contacto com o clube da MLS que confirmou a proposta mas afirma que a mesma já não se encontra válida, uma vez que o jogador não formalizou uma resposta, afirmativa ou negativa.

Por último, a terceira proposta que Otávio recebeu foi a do AC Milan. Paolo Maldini, diretor técnico do clube italiano, fez chegar aos representantes do jogador uma proposta de contrato de quatro anos, onde o médio ganharia dois milhões de euros limpos por temporada e teria direito a um prémio de assinatura de um milhão e meio de euros.

Otávio também recusou esta terceira e última proposta até ao momento, mas fez uma contraproposta ao atual líder do campeonato italiano. O brasileiro pede ao AC Milan um contrato de quatro temporadas com um salário de três milhões de euros limpos e um prémio de assinatura de seis milhões de euros. O clube italiano, ao que o 'Mercado Aberto' conseguiu apurar, não está disposto a ceder a estas pretensões de Otávio, numa altura em que o nome do jogador está a ser também associado ao rival, o Inter de Milão.