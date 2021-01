Talho de Manuel Mota, quarto árbitro na final da Taça da Liga, foi vandalizado

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou este domingo que o estabelecimento comercial do árbitro Manuel Mota foi vandalizado durante a madrugada, lamentando o que considera ser um "ato cobarde".

Manuel Mota, da associação de Braga, foi o quarto árbitro na final da Taça da Liga, no sábado, entre o Sporting e o Sporting de Braga, que os 'leões' venceram por 1-0, com um golo do espanhol Pedro Porro.

"O CA condena de forma veemente este acontecimento e acredita que as autoridades policiais, que já foram informadas do sucedido, serão capazes de identificar os autores de mais este ato cobarde", refere em comunicado divulgado pela FPF.

Segundo o documento, o CA salienta que todos os clubes e agentes desportivos devem "repudiar" estes atos, garantindo todo o apoio ao árbitro Manuel Mota.

"O Conselho de Arbitragem reafirma que os árbitros não se deixam intimidar por atos que não têm lugar no desporto como o entendemos", acrescenta.

Segundo o jornal Vilaverdense, o talho que Manuel Mota tem em Vila Verde foi apedrejado, o que causou vários danos no estabelecimento.

Manuel Mota está nomeado para dirigir na segunda-feira o jogo entre o Farense e o FC Porto, da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será disputado em Faro.

