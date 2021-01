Kevin Lasagna reforça o Hellas Verona

Kevin Lasagna vai trocar a Udinese pelo Hellas Verona.

As equipas italianas chegaram a acordo para um empréstimo de uma época e meia com uma obrigação de compra fixada nos 6,5 milhões de euros. O negócio pode, no entanto, chegar aos 9 milhões de euros, o que significa que existem 2,5 milhões de euros em objetivos, mediante o redimento desportivo do jogador e da equipa. O jogador já chegou a Verona e treinou esta terça-feira com os novos companheiros de equipa.

O Hellas Verona, onde joga o português Miguel Veloso, está em oitavo lugar da liga italiana com trinta pontos.