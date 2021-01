Mamadou Loum pede desculpa aos adeptos do FC Porto

Mamadou Loum pediu desculpa aos adeptos do FC Porto, depois de se ter desentendido com o capitão Pepe, esta segunda-feira, no final do jogo com o Farense.

“Gostaria de pedir desculpas a todos os fãs do FC Porto pelo infeliz incidente que ocorreu esta noite. Isso nunca deveria ter acontecido. Pepe é um irmão mais velho e eu aprendi muito com ele”, escreveu o jogador senegalês na rede social Twitter.

Loum, suplente utilizado no jogo de segunda-feira, desentendeu-se com Pepe, logo após o final da partida, quando o internacional português se dirigiu ao senegalês para o cumprimentar.