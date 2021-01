Djaniny marca e Trabzonspor vence a Supertaça da Turquia

O Trabzonspor conquistou a Supertaça da Turquia ao vencer o Basaksehir por 2-1.

O avançado cabo-verdiano Djaniny fez o primeiro golo da partida ao minuto 47. O antigo avançado de Benfica B, Olhanense e Nacional aproveitou um ressalto na grande área para cabecear para o fundo da baliza. O Basaksehir ainda chegou ao empatou na sequência de uma grande penalidade convertida por Demba Ba, mas ao minuto 85, Djaniny assistiu o ganês Caleb Ekuban que fez o golo da vitória do Trabzonspor,

Djaniny cumpre a primeira época com a camisola do Trabzonspor e os turcos já recusaram propostas da Arábia Saudita e de Espanha trazida pela Soccer ProMaster de Pedro Cordeiro e Manuel Moreira de Sá, representantes do jogador. Com quinze jogos realizados, o avançado de 29 anos leva quatro golos marcados, e agora, um título conquistado.