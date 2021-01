Jesus falha jogo do Benfica com o Beleneses SAD devido a infeção respiratória

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, vai falhar o jogo do Benfica com o Beleneses SAD, a contar para a Taça de Portugal, esta quinta-feira.

Em comunicado, o Benfica informa que Jorge Jesus, que sofre de uma infeção respiratória, apresenta um quadro clínico estável.

Diz também que aguarda ainda resultado dos testes que permitem perceber a origem da infeção respiratória.

O jogo com o Belenenses SAD, esta quinta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, vai ser orientado pelo treinador-adjunto, João de Deus.

Ao início da tarde de quarta-feira, o clube da Luz anunciou o cancelamento da conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente à Belenenses SAD, devido a uma suspeita de infeção respiratória que agora se confirma.

SURTO DE COVID-19 NO BENFICA

O Benfica tem registado recentemente um elevado número de casos de infeção pelo novo coronavírus no plantel profissional, que afastou 10 jogadores da receção ao Nacional, na segunda-feira, para a 15.ª jornada da I Liga.

Antes desse encontro, que terminou empatado 1-1, o treinador "encarnado" era o único elemento da equipa técnica a ter tido um teste com negativo para o coronavírus responsável pela pandemia de covid-19.

Desde o início da temporada, o Benfica já teve 21 jogadores infetados.

Também o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, fez um teste positivo para o SARS-CoV-2.