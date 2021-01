Portugal com grupo acessível na corrida ao Euro2023 de sub-21

Os jogos dos grupos de apuramento para o Campeonato da Europa da categoria, cuja fase final se vai realizar em 2023, na Geórgia e na Roménia (países automaticamente qualificados), decorrerá entre março de 2021 e junho de 2022.

Os vencedores dos nove agrupamentos e o melhor segundo classificado (excluindo os resultados com as seleções que ficarem no sexto lugar) apuram-se para a fase final, enquanto os restantes oito segundos posicionados disputarão 'play-offs' para determinar os quatro últimos finalistas, em setembro de 2022.

A seleção portuguesa de sub-21, que tem como melhor resultado no Europeu a obtenção de dois segundos lugares (1994 e 2015), detinha estatuto de cabeça de série no sorteio realizado na sede da UEFA, o que lhe permitiu evitar os adversários mais bem colocados no ranking do escalão.

A Grécia, também com dois segundos lugares, em quatro participações, possui o historial mais rico na prova, mas as duas medalhas de prata foram conquistadas no século passado, em 1988 e 1998, e os helénicos falharam o apuramento para as últimas 10 edições.

A Bielorrússia foi terceira classificada em 2011, na terceira e última presença na competição, enquanto a Islândia não foi além da fase de grupos na única participação, também em 2011, mas é a única seleção apurada para o Euro2021. Chipre e Liechtenstein nunca atingiram a fase final.

Portugal também está qualificado para a edição de 2021, que se vai realizar na Hungria e na Eslovénia, preparando-se para disputar pela nona vez o torneio, no qual terá Inglaterra, Croácia e Suíça como adversários no grupo D.

O Campeonato da Europa de sub-21 de 2021 vai disputar-se num formato inédito, com a fase de grupos a decorrer entre 24 e 31 de março e a fase eliminatória (quartos de final, meias finais e final) entre 31 de maio e 06 de junho.

A alteração do modelo competitivo do Europeu, que estava inicialmente previsto para se disputar entre 09 e 26 junho, foi decidida em consequência do adiamento do Europeu sénior de 2020 para 2021, por força da pandemia de covid-19.