Adjunto de Jorge Jesus: "Foi importante dar uma prova de força e união"

O Benfica apurou-se esta quinta-feira para as meias-finais da Taça de Portugal em futebol, ao vencer na receção ao Belenenses SAD por 3-0, encontrando na fase seguinte o Estoril Praia, único sobrevivente dos escalões inferiores.

Petit saiu do Estádio da Luz frustrado com a derrota pesada do Belenenses SAD. Já João de Deus, treinador adjunto de Jorge Jesus, garante que este jogo foi preparado pelo técnico principal, ainda que à distância, e diz que foi uma vitória importante para o grupo nas vésperas do dérbi com o Sporting.