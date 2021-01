Exclusivo 'Mercado Aberto': Miguel Cardoso sucede a Pedro Cunha no Rio Ave

O 'Mercado Aberto' sabe que Miguel Cardoso vai ser o novo treinador do Rio Ave.

O treinador de 48 anos vai suceder a Pedro Cunha no comando técnico da equipa de Vila do Conde, assinando um contrato válido por uma época e meia.

Miguel Cardoso já treinou o Rio Ave em 2017/2018. O técnico português estava sem treinar desde Agosto de 2019, quando deixou o AEK de Atenas.

Pedro Cunha realizou apenas cinco jogos como treinador da equipa principal de Vila do Conde. Entre lesões, casos de Covid-19 e a falta de avançados provocada por transferências e lesões, o treinador de 54 anos conseguiu, ainda assim, uma vitória por 3-0 frente ao Portimonense e um empate com o Sporting, juntando-se ao Futebol Clube do Porto nas equipas que conseguiram conquistar pontos em Alvalade.

Resta agora saber se Pedro Cunha volta aos escalões inferiores do Rio Ave ou se vai optar por sair e tentar abraçar um projecto na primeira ou segunda liga.