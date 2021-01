FC Porto defronta Gil Vicente em Barcelos no fecho dos 'quartos' da Taça

O FC Porto, atual detentor do título, desloca-se esta sexta-feira ao terreno do Gil Vicente, enquanto o Sporting de Braga recebe o Santa Clara, nos dois jogos que encerram os quartos de final da Taça de Portugal de futebol.

Em Barcelos, o FC Porto, que procura a segunda Taça de Portugal consecutiva (tem 17 ao todo) e a terceira presença seguida na final, vai tentar o acesso às 'meias' num terreno de má memória recente.

Na última vez que esteve no Estádio Cidade de Barcelos, em agosto de 2019, a equipa de Sérgio Conceição foi derrotada por 2-1, logo na primeira jornada do campeonato de 2019/20, resultado que, mesmo assim, não impediu que o FC Porto se sagrasse campeão no final da época.

Já esta temporada, os 'dragões' venceram em casa os gilistas, por 1-0, num encontro bem complicado para os campeões nacionais, que acabaram reduzidos a 10 unidades e falharam uma grande penalidade.

Presença recorrente no primeiro escalão, o Gil Vicente nunca alcançou uma final da Taça de Portugal e chega a esta fase adiantada da competição numa altura em que está em 'sarilhos' no campeonato (16.º e antepenúltimo classificado), tendo esta época já trocado de treinador, com a saída de Rui Almeida e a entrada de Ricardo Soares.

O encontro está agendado para as 20:45.

Pouco antes, às 19:45, o Sporting de Braga, que esta temporada já foi finalista da Taça da Liga, joga no Minho com o Santa Clara, com os açorianos a tentarem fazer história na Taça de Portugal, num terreno em que já venceram esta época, logo na segunda jornada da I Liga (1-0).

Por seu lado, os bracarenses já venceram a prova por duas vezes, em 1966 e 2016, e foram finalistas mais quatro vezes (1977, 1982, 1998 e 2015).

Na quarta-feira, no Estádio da Luz, o Benfica venceu o Belenenses SAD, por 3-0, e marcou encontro nas 'meias' com o Estoril-Praia, da II Liga, que prosseguiu o seu sensacional percurso na Taça, batendo o Marítimo, por 3-1, após prolongamento, na Madeira.