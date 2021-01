FC Porto procura a 2.ª Taça de Portugal consecutiva e Gil Vicente quer regresso às vitórias

O Gil Vicente recebe esta sexta-feira o Futebol Clube do Porto, em Barcelos, às 20:45, para disputar o acesso às meias-finais da Taça de Portugal.

Com teste à covid-19 negativo, o treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, está a recuperar de uma gripe mas deve estar no banco a orientar a equipa. A preparação do jogo com o Gil Vicente foi feita, nos últimos dias, pelo adjunto Vitor Bruno.

O plantel há muito tempo que não trabalha com todos disponíveis. João Mário foi o 13.º jogador infetado pelo novo coronavírus e junta-se a Nanu e Romário Baró, atletas obrigados a isolamento profilático.

Em Barcelos, o Gil Vicente quer regressar às vitórias contra o detentor do troféu. Há mais de um mês que a equipa de Ricardo Soares não vence para o campeonato.