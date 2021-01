Miguel Cardoso é o novo treinador do Rio Ave

O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta sexta-feira a contratação do treinador português Miguel Cardoso, que regressa ao clube vila-condense três épocas depois.

O técnico, de 48 anos, que estava atualmente sem clube, assinou um contrato válido por época e meia, e assume o cargo que era ocupado de forma interina por Pedro Cunha, que, com a saída de Mário Silva, comandou a equipa em cinco jogos.

Miguel Cardoso, que esta tarde já conduziu o primeiro treino no estádio dos Arcos, preparando o jogo de segunda-feira com o FC Porto, regressa ao clube depois de, em 2017/18, ter levado a equipa vila-condense ao quinto lugar do campeonato.

Nas últimas épocas, o treinador teve experiências nos franceses do Nantes, no espanhóis do Celta de Vigo e, mais recentemente, nos gros do AEK.