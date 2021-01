Negócios de Conti e Sandro Lima no Gaziantep acabam de cair

No caso do defesa do Benfica, Conti considerou à última da hora que prefere ficar no Benfica ou rumar ao seu país, a Argentina, uma vez que a mulher está grávida e alega querer tranquilidade.



Já Sandro Lima esteve a negociar à última hora com um outro clube da Turquia. O ponta de lança brasileiro já está em solo turco e deve assinar com um clube da primeira divisão nas próximas horas.



O Gaziantep, do treinador Ricardo Sá Pinto, está agora no mercado à procura de alternativas.