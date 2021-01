Programa Desporto para Todos apoia clubes e associações com 1 M€

O Governo vai apoiar com um milhão de euros clubes desportivos e associações promotoras do desporto, através do Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDpT), cujo processo da primeira fase de candidatura abre esta sexta-feira.

De acordo com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), responsável para gestão do programa, podem candidatar-se aos apoios "os clubes desportivos, as associações promotoras do desporto e outras entidades cujo objeto compreenda ou capacite o desporto de base em Portugal".

O PNDpT, que foi elaborado de acordo com as orientações internacionais do movimento Desporto para Todos e adota a definição consagrada na Carta Europeia do Desporto, tem como objetivo reforçar o apoio à prática desportiva regular que permita promover a saúde e os estilos de vida saudáveis entre todos os segmentos da população.

O programa pretende também "contemplar a inclusão social (minorias étnicas, população em situação desfavorecida, pessoas privadas de liberdade, crianças e jovens, população sénior, entre outras), a integração da pessoa com deficiência e a promoção da igualdade de género".

De acordo com o IPDJ, o PNDpt, que este ano distribuirá um milhão de euros de apoio, já contemplou 1.341 projetos, tendo o investimento atingido mais de 18 milhões de euros.

O IPDJ esclarece que "atendendo à pandemia que o país atravessa, nesta edição, serão também consideradas elegíveis as despesas que suportem a realização das atividades em segurança no quadro da doença covid-19".