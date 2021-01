Um golo em cada parte do jogo permitiu esta sexta-feira ao FC Porto vencer 2-0 em casa do Gil Vicente e apurar-se para as meias-finais da Taça de Portugal em futebol, nas quais vai defrontar o Sporting de Braga.

O treinador do Gil Vicente lamentou as oportunidades de golo falhadas pela equipa de Barcelos, mas deu os parabéns ao adversário. Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito pela vitória e desempenho dos jogadores do FC Porto.