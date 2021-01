Sivasspor tenta empréstimo de André Horta

O Sivasspor vai avançar com uma proposta de empréstimo por André Horta. Um negócio sem opção ou obrigação de compra mas com uma taxa de empréstimo de 100 mil euros. A decisão será tomada após o jogo desta sexta-feira com o Santa Clara para os quartos-de-final da Taça de Portugal.

O BB Urzurumspor e o Ankaragücü também apresentaram propostas de empréstimo por André Horta que foram recusadas por António Salvador. Os clubes turcos fizeram chegar ao presidente do Sporting Clube de Braga, através da ProEleven de Carlos Gonçalves, representante do jogador, duas propostas sem taxa de empréstimo mas com um salário superior ao que o jogador aufere no clube minhoto.

O 'Mercado Aberto' sabe Carlos Carvalhal conta com o atleta mas que o SC Braga poderá ceder o médio se existir uma taxa de empréstimo no valor de 500 mil euros.

O 'Mercado Aberto' sabe também que Ricardo Sá Pinto contactou André Horta nos últimos dias mas a Braga nunca chegou qualquer proposta do Gaziantep.