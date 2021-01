Sporting recebeu proposta do Lorient por Tiago Ilori

Tiago Ilori está muito perto de ser emprestado ao Lorient.

O Sporting recebeu uma proposta do clube francês para o empréstimo do defesa central até ao final da temporada. Os leões não recebem qualquer compensação financeira mas ficam livres do pagamento na integra do salário do jogador.

O 'Mercado Aberto' sabe que o Sporting e Tiago Ilori veem com bons olhos esta oportunidade. O central de 27 anos estava afastado do plantel principal desde o início da temporada, estando a treinar com a equipa B.

À vigésima jornada da liga francesa, o Lorient está no penúltimo lugar da tabela classificativa.