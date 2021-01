Taça de Portugal. SC Braga cumpre o 6.º jogo em 16 dias

O Sporting de Braga e o Santa Clara discutem esta sexta-feira a passagem às meias-finais da Taça de Portugal.

O Braga vai avançar para o sexto jogo em 16 dias. Com a equipa em várias frentes, Carlos Carvalhal pretende manter bem vivas as esperanças de chegar ao Jamor. Apesar do calendário sobrecarregado, o treinador promete a mesma atitude, em cada jogo, para alcançar os objetivos.

Moura, Gaitán e Rui Fonte ficam de fora frente a um adversário que já ganhou na Pedreira para o campeonato.

O Santa Clara quer voltar a derrotar o Braga para continuar em prova.