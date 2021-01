Treinador da Juventus: "Ronaldo estava de folga e pode fazer o que quiser"

O treinador da Juventus, Andrea Pirlo, disse esta sexta-feira que o português Cristiano Ronaldo "estava de folga e pode fazer o que quiser", após o avançado alegadamente ter quebrado as restrições em Itália devido à pandemia.

"Ronaldo estava de folga e pode fazer o que quiser no seu tempo privado. Dentro do campo, mando eu, fora são livres e todos têm de assumir as suas responsabilidades", atirou o técnico, em conferência de imprensa.