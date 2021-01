João Mendes vai ser reforço do Estoril Praia até ao final da temporada.

O médio de 26 anos chega por empréstimo do Tondela até ao final da época, num negócio que não terá opção nem obrigação de compra.

Sem espaço no plantel do Tondela, João Mendes procura agora jogar com regularidade neste novo desafio na equipa do Estoril.

À décima oitava jornada, o Estoril Praia está isolado na lidera da segunda liga portuguesa.