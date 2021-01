A festa do Palmeiras de Abel Ferreira: milhares de adeptos nas ruas de São Paulo

Milhares de adeptos do Palmeiras esqueceram a pandemia e juntaram-se nas ruas de São Paulo para comemorar a vitória do Palmeiras.

O Palmeiras tinha dispensado o tradicional desfile em carro aberto para evitar aglomerações, mas os jogadores não deram o exemplo e usaram uma abertura no topo do autocarro para celebrar com os milhares de adeptos que fizeram questão de receber os jogadores.

A covid-19 já matou mais de 220.000 pessoas só no Brasil.

O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, conquistou a edição 2020 da Taça Libertadores em futebol, ao vencer o Santos por 1-0, na terceira final 100% brasileira da prova, disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro.