A Liga Francesa adiou o jogo entre o Rennes e o Marselha e condenou a invasão do centro de treinos do clube.

Descontentes com quatro derrotas e o afastamento das competições europeias, centenas de adeptos atacaram com violência a Commanderie, onde treina a equipa orientada por André Villas-Boas.

Os invasores deixaram um rasto de destruição no interior das instalações. No momento do ataque, não havia jogadores no local nem estava presente o treinador, o português André Villas-Boas.