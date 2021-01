Jorge Costa perto de ser o novo treinador do Farense

O 'Mercado Aberto' sabe que Jorge Costa está muito perto de ser o novo treinador do Farense.

O treinador do de 49 anos é a prioridade para a direção da equipa algarvia para suceder a Sérgio Vieira no comando técnico do Farense.

Amanhã haverá uma reunião com os com os romenos do Gaz Metan para determinar a rescisão do atual contrato. Assim que a rescisão for acertada, o treinador português viajará com a restante equipa técnica para Portugal.

O Farense está a ponderar oferecer a Jorge Costa um contrato válido até ao final da temporada, com mais um ano de opção.