A equipa treinada pelo português André Villas-Boas não vence há cinco jogos e os adeptos querem a demissão da direção.

Os adeptos arremessaram tochas e outros objetos para dentro do completo desportivo. Depois do sucedido, o jogo entre o Rennes e o Marselha foi adiado.

Os invasores deixaram um rasto de destruição no interior das instalações. No momento do ataque, não havia jogadores no local nem estava presente o treinador, o português André Villas-Boas.