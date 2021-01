Na segunda-feira há derbi em Alvalade entre o Sporting e o Benfica.

As equipas estão separadas por seis pontos e ambas vão ter ausências importantes.

No terceiro lugar do campeonato e com menos 6 pontos que o rival, o Benfica quer recuperar terreno. Do lado do Sporting, há a ambição de deixar o Benfica a nove pontos. Rúben Amorim continua sem perder no campeonato.

O jogo entre o Sporting e o Benfica desta segunda feira está marcado para as 21:30 e vai ter a arbitragem de Artur Soares Dias.