Seung-woo Lee vai ser oficializado como reforço do Portimonense.

O coreano, formado no Barcelona, chega a Portimão por empréstimo do St Truiden, com a equipa algarvia a ter opção de compra no final da temporada.

Da 'cantera' até á equipa B do Barcelona, o extremo esquerdo representou ainda o Hellas Verona.