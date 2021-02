Vitória na Libertadores coloca Palmeiras nas meias-finais do Mundial de Clubes

A conquista da Taça Libertadores garantiu ao Palmeiras um lugar nas meias-finais do Mundial de Clubes. Breno, herói da final da Libertadores, vai falhar a competição que se realiza, este mês, no Qatar.

O avançado de 25 anos está fora das opções de Abel: a FIFA não autorizou a inscrição de Breno para o Mundial de Clubes uma vez que o avançado só chegou ao Palmeiras após o fecho da janela internacional de contratações imposta pela FIFA. O jogador foi contratado em novembro, quando já só eram permitidas trocas nacionais.

A equipa de Abel estreia-se no Mundial de Clubes no próximo domingo. A presença do Palmeiras vai ser sem adeptos por causa da pandemia. O Qatar suspendeu os vistos de turistas e são apenas permitidas entradas a residentes ou a pessoas que tenham alguma missão especial no país.

O vencedor da competição recebe quatro milhões de euros, enquanto o finalista vencido leva pouco mais de três milhões de euros. Caso falhe a final, o terceiro lugar vale cerca de dois milhões de euros, enquanto para o quarto estão previstos 1,6 milhões de euros.

Com a vitória da Libertadores, o Palmeiras arrecadou mais de 82 milhões de reais, ou seja mais de 12 milhões de euros. A equipa de São Paulo vai ainda jogar contra o Botafogo para o Brasileirão.