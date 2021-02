Conselho de Arbitragem reconhece erro em golo anulado ao Braga devido a problema técnico

O Conselho de Arbitragem (CA) reconheceu na segunda-feira que um golo do Sporting de Braga foi mal anulado no jogo com o Moreirense, explicando que ocorreu devido a uma "deficiente calibragem técnica das linhas de fora de jogo".

O lance ocorreu logo no início de jogo da 16.ª jornada, quando o resultado estava em 0-0, com um golo de Ricardo Horta a ser anulado por alegado fora de jogo do avançado.

"A deficiente calibragem técnica das linhas de fora de jogo originou a má avaliação de um lance de ataque do Sporting de Braga, aos dois minutos do jogo com o Moreirense. O jogador do Sporting de Braga encontrava-se em jogo por 1,18 metros e não em fora de jogo", refere o CA.

Na conta oficial do CA para partilha de informação sobre o projeto videoárbitro na rede social Twitter é referido ainda que o "lapso foi corrigido aos cinco minutos de jogo" e que os dois clubes "foram informados pelo Conselho de Arbitragem no final da partida".

O Sporting de Braga acabou por vencer em casa do Moreirense por 4-0.