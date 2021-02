Liga de clubes recebeu 51 pedidos de inscrição até ao fecho do mercado de transferências

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) recebeu durante segunda-feira, dia de encerramento do mercado de transferências em Portugal, a documentação associada a 51 pedidos de inscrição de jogadores.

Na última atualização do dia, divulgada às 00:30 desta terça-feira, tinham sido apresentados até às 23:59 de segunda-feira mais 15 pedidos de inscrição de jogadores, entre eles a transferência do avançado internacional português Paulinho, ex-Sporting de Braga, para o Sporting, que assegurou ainda a cedência do defesa brasileiro Matheus Reis pelo Rio Ave.

Foi ainda registada a cedência ao Sporting de Braga do avançado esloveno Sporar e a contratação do defesa colombiano Borja pelos bracarenses, ambos ex-jogadores dos 'leões'.

Ainda no principal escalão, o Famalicão contratou o médio Pêpê, que atuava nos gregos do Olympiacos, o Portimonense assegurou o médio internacional coreano Lee Seung-woo, formado no Barcelona e que jogava na Bélgica, o Rio Ave comprou o avançado Júnior Brandão, ao Atlético Goianense, do Brasil, e garantiu a cedência pelo Sporting do avançado Rafael Camacho.

O Santa Clara assegurou o avançado Rui Costa, que atuava no Deportivo, de Espanha, enquanto o Nacional garantiu o empréstimo do avançado Pedro Mendes pelo Sporting e a contratação do avançado Dudu ao Marinhense.

Na II Liga, o Feirense assinou com Diogo Viana, ex-jogador do Sporting de Braga, o Covilhã acordou com o Leixões o empréstimo do avançado Wendel Silva, o Casa Pia renovou com o ainda júnior Kangmin Choi e o Cova da Piedade renovou com o defesa luso-chinês Vitor Wang.

Até às 22:00 tinham sido apresentados mais 11 pedidos de inscrição de jogadores

Na terceira atualização, publicada às 22:00, tinham sido apresentados mais 11 pedidos de inscrição de jogadores, sete revalidações de contrato, três transferências e uma cedência.

Na I Liga, o Sporting renovou com o defesa brasileiro Hevertton Santos, o Portimonense garantiu o médio francês Denis Poha, por empréstimo do Vitória de Guimarães, o Marítimo contratou o defesa sueco Tim Söderström, que representava o Hammarby, e o Paços de Ferreira renovou com o médio ainda júnior Tomás Rosete.

Na segunda atualização do dia, publicada às 19:00, o organismo indicou mais 18 pedidos de inscrição, 10 deles transferências, quatro cedências, duas renovações e ainda duas inclusões em plantel.

O Benfica contratou o defesa Lucas Veríssimo ao Santos, do Brasil, e incluiu ainda o defesa Conti, que regressa após empréstimo aos mexicanos do Atlas, enquanto o Sporting garantiu o regresso do lateral internacional português João Pereira.

O Nacional garantiu o regresso ao futebol português do médio Éber Bessa, que representava o Botafogo, do Brasil, enquanto o Gil Vicente assegurou o regresso do lateral Paulinho, que representava os gregos do AEK e o avançado Pedro Marques, emprestado pelo Sporting.

Ainda na I Liga, o Marítimo contratou o defesa cipriota Andreas Karo, ex-jogador do Salernitana de Itália, o Rio Ave assegurou o lateral-esquerdo Sávio, que representava os brasileiros do Atlético Mineiro, o Portimonense integrou no plantel o avançado Iury Castilho, que regressa de empréstimo ao Renofa Yamaguchi do Japão, e o Vitória de Guimarães renovou com os defesas Mamadou Tounkara e Sílvio.

Até às 12:30, o organismo tinha já registado quatro transferências internacionais, uma inclusão no plantel e duas cedências.

Entre equipas da I Liga, o Famalicão contratou o médio Lucas Henrique, ex-jogador do Figueirense do Brasil, enquanto o Marítimo 'assegurou' o atacante Sassá, ex-futebolista do Cruzeiro.

Já o Moreirense inscreveu no plantel o defesa Sori Mané, que na temporada passada já representava os cónegos.

O organismo que gere o futebol profissional divulgou ainda que, entre 30 e 31 de janeiro, foram rececionados nove pedidos de inscrição, dois do principal escalão, do Rio Ave e do Paços de Ferreira, e seis do Casa Pia e um da Académica, ambos da II Liga.