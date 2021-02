Negócio de Hugo Vieira para o Farense caiu

Hugo Vieira não vai assinar contrato com o Farense.

O avançado português esteve muito perto de ser reforço da equipa algarvia no último dia de mercado mas o negócio caiu devido a dificuldades surgidas perto do fecho do mercado. O Farense teve dúvidas de natureza clínica que só foram totalmente esclarecidas com o jogador mas só depois da meia-noite. A equipa de Faro ainda tentou a inscrição do jogador fora do prazo mas a liga de clubes não abriu uma excepção.

Hugo Vieira não chegou a viajar para Faro, onde iria realizar exames médicos para assinar um contrato válido até ao final da temporada. Hipotecada a possibilidade jogar no Farense, o ponta de lança de 32 anos poderá prosseguir a carreira no estrangeiro.

Destacado no Gil Vicente, clube que representou na época passada Hugo Vieira chegou a ter contrato com o Benfica e com o Sporting de Braga. Teve passagens pelo Estrela Vermelha, clube pelo qual foi campeão sérvio, e pelo Yokohama Marinos, que lhe conferiu estatuto de goleador no Japão.