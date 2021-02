SC Braga recusou proposta do Liverpool por David Carmo

A menos de 24 horas para o fecho do mercado de transferências, o Liverpool apresentou uma proposta ao Sporting Clube de Braga por David Carmo que foi recusada.

Com Van Dijk, Matip e Joe Gomez lesionados, o atual detentor do título de campeão inglês esteve no mercado à procura de defesas centrais. David Carmo era uma dos nomes em cima da mesa e a equipa de Jürgen Klopp avançou mesmo com uma proposta. Os representantes do jogador, a ProEleven de Carlos Gonçalves, fizeram chegar ao clube minhoto uma proposta de empréstimo com o valor de 3,5 milhões de euros de taxa, que podia chegar aos quatro milhões de euros, com o Liverpool a ficar com uma opção de compra no final da temporada fixada nos 20 milhões de euros por 80% do passe do jogador. O Sporting Clube de Braga entendeu que não podia ficar sem o defesa nesta altura do campeonato e recusou a oferta.

O Liverpool acabou por contratar Ben Davies por 1,5 milhões de euros ao Preston North End, e garantiu ainda o empréstimo de Ozan Kabak, do Schalke 04, até ao final da temporada.

David Carmo renovou esta época com o clube de Braga até 2025 e aumentou a cláusula de rescisão de 20 para 40 milhões de euros.