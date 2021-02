"Só me quero ir embora". André Villas-Boas apresenta demissão ao Marselha 

O treinador André Villas-Boas anunciou esta terça-feira que apresentou demissão do Marselha, depois de ter admitido na sexta-feira que ia deixar o comando técnico do clube francês no final da época.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Lens, o treinador português disse que apresentou a demissão por não concordar com a política desportiva do clube, apontando a contratação de Olivier Ntcham.

"É um jogador para o qual eu disse não. Não estava na nossa lista."

Villas-Boas, que chegou ao clube francês no início da temporada 2019/20 disse ser contra a chegada do médio francês, emprestado pelos escoceses do Celtic, e admitiu ter sabido "em cima da hora" da saída do extremo Nemanja Radonjic para o Hertha Berlim.

André Villas-Boas disse ainda que não quer nada do clube francês.

"Não quero nada do Marselha, nem dinheiro. Só quero ir-me embora", afirmou o técnico português, citado pela agência Lusa.

Adeptos invadiram centro de treinos do Marselha descontentes com derrotas e presidente do clube

Descontentes com quatro derrotas e o afastamento das competições europeias, dezenas de adeptos atacaram no sábado com violência a Commanderie, onde treina a equipa francesa.



Os invasores deixaram um rasto de destruição no interior das instalações. No momento do ataque, não havia jogadores no local nem estava presente André Villas-Boas.

O Marselha vive uma situação desportiva complicada, com três derrotas consecutivas na liga francesa, ocupando a nona posição da tabela, a 16 pontos do líder Lille, embora com dois jogos a menos.