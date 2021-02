Villas-Boas em choque com o Marselha após contratação de jogador sem o seu aval

André Villas-Boas apresentou esta terça-feira a demissão do comando técnico do Marselha. O português quer sair depois da direção do clube ter contratado um jogador sem o aval do treinador.

O médio Olivier Ntcham foi contratado pelo Marselha no último dia do mercado de transferências sem a aprovação do português. Villas-Boas já tinha garantido há uns dias que não ia renovar o contrato com o Marselha e que iria sair no final da época. No entanto, face aos últimos desenvolvimentos, o treinador quer sair já.

O Marselha já emitiu um comunicado onde diz que suspende preventivamente André Villas-Boas.

Foi aberto um inquérito disciplinar ao treinador e, por isso, poderá estar por horas ou dias a rescisão efetiva do contrato que liga o português ao clube francês.