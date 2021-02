Liga confirma jogo à porta fechada do Braga diante do Portimonense

A Liga de clubes de futebol confirmou esta quarta-feira que o Sporting de Braga vai cumprir o jogo de castigo à porta fechada na receção ao Portimonense, na quinta-feira, da 17.ª jornada da I Liga.

A SAD minhota prescindiu do prazo regulamentar que estabelece que o castigo só seria executado 15 dias após a pronúncia do mesmo, pelo que o jogo à porta fechada decorrerá "no próximo jogo oficial que aquela sociedade desportiva dispute na condição de visitada", ou seja, já na quinta-feira, diante do Portimonense (21:00).

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) castigou os minhotos com um jogo à porta fechada por não terem cedido as imagens do sistema de videovigilância (também conhecido por CCTV, sigla em inglês) do Estádio Municipal de Braga de vários jogos desde 2019, sendo que, devido à pandemia de covid-19, a presença de público nos estádios está atualmente interditada.

Aquele órgão federativo castigou ainda o clube bracarense com uma multa de quase 20 mil euros (19.278 euros).

Há uma semana, o Sporting de Braga anunciou que iria recorrer da punição para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e que, se lhe for dada razão, colocará um processo contra a Liga e FPF por danos e prejuízos de imagem.