Paços de Ferreira recusou proposta do Cagliari por Marco Baixinho

O Cagliari Calcio fez uma proposta por Marco Baixinho que foi recusada pelo Paços de Ferreira.

No último dia de mercado, a Soccer ProMaster de Pedro Cordeiro e Manuel Moreira de Sá, representantes do jogador, fizeram chegar a Paços de Ferreira uma proposta da equipa italiana que foi rejeitada por Paulo Meneses, presidente do clube.

O ´Mercado Aberto' sabe que os números em cima da mesa não estavam longe da cláusula de rescisão do defesa e que o Paços de Ferreira não vendeu porque não arranjou nenhuma alternativa em tempo útil para ocupar o lugar, e não quis colocar em causa o atual rendimento desportivo da equipa orientada por Pepa.

À vigésima sexta jornada do campeonato, o Paços de Ferreira ocupa o quinto lugar da tabela classificativa com trinta e um pontos, apesar de ter um jogo a mais que o Vitória de Guimarães, que está no sexto lugar e joga esta sexta-feira com o Benfica no estádio da luz.

Marco Baixinho tem contrato válido com o Paços de Ferreira até junho de 2022 e vai na sexta temporada consecutiva a representar a equipa da capital do móvel.