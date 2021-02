Pedro Sousa perde na segunda ronda do Murray River Open

O tenista português Pedro Sousa foi hoje eliminado pelo britânico Daniel Evans na segunda ronda do Murray River Open, torneio de preparação para o Open da Austrália, primeiro 'major' da temporada, que arranca na próxima semana em Melbourne.

O lisboeta, que ocupa o 108.º lugar no 'ranking' ATP, até entrou melhor no encontro, ao alcançar primeiro o 'break' e ficando em vantagem (2-1), mas não conseguiu evitar de imediato a quebra de serviço e impedir Daniel Evans (33.º ATP) de conquistar o triunfo em dois 'sets', com os parciais de 6-3 e 7-5, em uma hora e 28 minutos.

Depois de superar na jornada inaugural o australiano Li Tu para alcançar a primeira vitória da época, o número dois nacional despede-se assim do ATP 250 Murray Open frente ao oitavo cabeça de série, que irá defrontar nos oitavos de final o vencedor do embate entre o francês Adrian Mannarino e o norte-americano Marcos Griron.

Tal como o compatriota Frederico Silva, eliminado na estreia, Pedro Sousa vai agora disputar o quadro principal do Open da Austrália, em Melbourne Park, entre os dias 08 e 21 de fevereiro.