Sérgio Conceição obrigado a fazer alterações para jogo com a Belenenses SAD

Os ‘dragões’ deslocam-se esta quinta-feira a Lisboa para enfrentar a equipa de Petit, que ocupa a 14.ª posição do campeonato.

O treinador do FC Porto assume que tem jogadores com fadiga e que isso o obriga a mudar o onze que vai entrar em campo no Estádio Nacional do Jamor. Otávio é um dos jogadores que está fora das opções, devido a lesão.

Sobre o Sporting que lidera o campeonato, Sérgio Conceição reconhece competência à equipa 'leonina' e diz mesmo que os 'dragões' têm de "correr atrás do prejuízo".