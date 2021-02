Benfica atualiza estado de saúde de Jorge Jesus

O treinador do Benfica Jorge Jesus apresenta uma melhoria significativa do estado de saúde, resultante da infeção respiratória provocada pelo Sars-Cov-2.

Em comunicado, o clube da Luz informa que o treinador se encontra em repouso em casa, sem apresentar qualquer "critério de gravidade".

O Benfica informa ainda que Jesus ainda não poderá marcar presença no jogo com o Vitória de Guimarães, que se realiza esta sexta-feira às 19:00, no Estádio da Luz.

Na próxima semana, o técnico vai retomar o trabalho habitual com a equipa principal.