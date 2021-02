Bruno Viana a caminho do Flamengo

Bruno Viana vai reforçar a equipa do Flamengo.

O Sporting Clube de Braga aceitou emprestar o jogador à equipa do brasileirão, com o Flamengo a ter a possibilidade de comprar o jogador por sete milhões de euros, se acionar a opção até junho, ou por oito milhões de euros se a opção for apenas ativada entre junho e dezembro de 2021.

Bruno Viana foi relegado para a equipa B dos minhotos, na última semana, e Carlos Carvalhal que disse publicamente que "a porta está fechada (...) não vai fazer falta, porque só fazem falta os jogadores que cá estão. A administração já está a tratar da colocação dele e o assunto vai ficar resolvido. O futuro dele não passa por Braga."

O defesa central de 26 anos tem contrato até 2023 mas, enquanto Carlos Carvalhal for o treinador do Sporting Clube de Braga, dificilmente terá lugar na equipa principal minhota.