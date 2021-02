Cristiano Ronaldo faz 36 anos e continua a bater recordes

Cristiano Ronaldo celebra o 36.º aniversário. O craque português festejou em Turim, com a família, mas o foco já está no jogo deste sábado com o Roma. Este é um dos segredos da longevidade do capitão da seleção portuguesa.

O tempo passa mas só no cartão de cidadão. Cristiano Ronaldo é um dos raros casos em que o aumentar da idade não diminui o rendimento desportivo. Aos 36 anos, o astro português continua a calçar as botas e a somar recordes em alta competição.

O aniversário foi celebrado em família, na companhia da namorada, Georgina Rodríguez, e dos quatro filhos, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana Martina. Não houve direto a bolo porque o jogo com o Roma está aí à porta.

A vida desportiva de Ronaldo foi uma constante superação. E a única coisa que quebra são recordes. Tornou-se o melhor marcador da história do Real Madrid, da seleção portuguesa e da Liga dos Campeões. Já marcou 762 golos, 102 dos quais ao serviço de Portugal.

Quatro vezes campeão do mundo, Ronaldo soma ainda cinco ligas dos campeões, duas supertaças europeias, três campeonatos ingleses, duas ligas espanholas, duas ligas italianas, um campeonato da Europa e uma Liga das Nações.