Adeptos do Palmeiras fazem tatuagem de homenagem a Abel Ferreira

Depois da vitória do Palmeiras na Taça dos Libertadores, dois adeptos do clube decidiram prestar homenagem a Abel Ferreira fazendo tatuagens do treinador português.

Abel conquistou o coração dos adeptos do Palmeiras e agora também a pele. José e Rafael nem se conhecem mas escolheram eternizar o mesmo momento com uma tatuagem na mesma zona do corpo.

As motivações são diferentes: para um foi uma homenagem depois da conquista da Taça dos Libertadores, para o outro foi uma promessa depois do susto nas meias finais.

Demoraram cerca de 10 horas a marcar uma paixão para sempre. Para os adeptos, a verdade do futebol hoje é a mesma de amanhã.

O treinador português reagiu a estas homenagens no Instagram, onde destaca a ausência de limites na paixão dos adeptos e agradece todo o apoio e carinho.

Este domingo o Palmeiras joga as meias finais do Mundial de clubes.