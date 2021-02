Crise financeira no Vitória do Setúbal. Nem a direção conhece a dimensão da dívida

O Vitória de Setúbal vive uma situação financeira dramática. A reformulação do estádio e a construção nos terrenos do clube poderá ser a cartada decisiva para saldar as dividas.

Uma cidade com o coração destroçado pelo que se passa com o clube da terra. Pelas ruas, diz-se que a divida do clube, que está atualmente na terceira divisão, soma os 30 milhões da SAD com cerca de 10 milhões do clube. Mas, na verdade, a atual direção não conhece a real dimensão da divida.



O antigo dirigente do Clube, Luís Lourenço é defensor acabar com a SAD e começar do zero. Para salvar a SAD só há uma solução: entrar um investidor.

E a estratégia passa por permitir construção nos terrenos do Bonfim. Ao tornar o estádio mais pequeno e moderno, haverá mais terrenos para a construção. A câmara está disposta a permitir a construção no Bonfim para salvar o Vitória, mas tem de ter garantia do investidor.

Com 110 anos de história, o clube que já foi vice-campeão nacional e ganhou 3 Taças de Portugal e uma taça da Liga procura hoje sair do inferno.