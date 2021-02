Sergio Ramos vai ser operado ao menisco do joelho esquerdo

O defesa central do Real Madrid Sergio Ramos vai hoje ser operado ao menisco do joelho esquerdo, segundo uma fonte do clube citada pela agência noticiosa EFE, que calcula em seis semanas o tempo de recuperação.

O capitão dos merengues, de 34 anos, lesionou-se no joelho no passado dia 14 de janeiro, durante o aquecimento para a meia-final da Supertaça de Espanha, frente ao Athletic Bilbau, acabando por alinhar condicionado no encontro que os madridistas perderam por 2-1.

Depois de um período de recuperação, Sergio Ramos voltou aos treinos, mas apresentou queixas, tendo sido submetido a exames, na sexta-feira, que revelaram danos no menisco, necessitando de intervenção cirúrgica.

O capitão dos madridistas vai falhar, entre outros, os jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente à Atalanta, em 24 de fevereiro, na capital espanhola, e em 16 de março, em Bérgamo, em Itália.