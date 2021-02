"Estou muito feliz por esta oportunidade"

Lucas Veríssimo chegou na manhã de Domingo a Lisboa via Paris, uma que vez os voos entre Portugal e Brasil estão suspensos. O defesa central contratado ao Santos custou 6,5 milhões de euros aos encarnados e assinou um contrato para as próximas cinco temporadas. Apesar de ter realizado os exames médicos no Brasil, a SIC sabe que Lucas Veríssimo vai ser reavaliado antes de ser integrado no plantel do Benfica. À chegada a Lisboa o jogador exprimiu em poucas palavras o sentimento de representar os encarnados.