Nadal desconhece em que condições vai jogar o Open da Austrália

O espanhol Rafael Nadal, número dois do ranking mundial de ténis, admitiu hoje desconhecer em que condições vai iniciar o Open da Austrália, na terça-feira, frente ao sérvio Laslo Djere, 56.º da hierarquia.

Nadal, campeão em Melbourne em 2009, procura no primeiro Grand Slam de 2021 o seu 21.ª título em 'majors', depois de ter desistido de disputar a ATP Cup, devido a uma lesão nas costas.

"Não me sinto fantástico, claramente. Se sentisse, tinha jogado a ATP Cup. É verdade que há 15 dias tenho sentido dores, comecei a senti-las em Adelaide [onde cumpriu quarentena à chegada à Austrália], após o primeiro treino", reconheceu.

Em conferência de imprensa, o maiorquino reconheceu a dúvida sobre a sua aptidão física para iniciar a competição.

"A questão é em que estado vou estrear-me no torneio? Eu treinei bem durante várias semanas, e estou dececionado pelo que aconteceu nos últimos 15 dias. Todas as sensações positivas que tinha, desaparecerem, porque não consegui treinar convenientemente", referiu Nadal, admitindo que, "às vezes, as coisas mudam rapidamente".