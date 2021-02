Palmeiras, de Abel Ferreira, eliminado do Mundial de Clubes nas meias-finais pelo Tigres

Os brasileiros do Palmeiras, treinados pelo português Abel Ferreira, foram afastados este domingo nas meias-finais do Mundial de clubes, no Qatar, ao perderem com os mexicanos do Tigres, por 1-0.

Depois de ter bisado nos quartos de final, o internacional francês André-Pierre Gignac marcou aos 54 minutos, de grande penalidade, o único golo da partida, permitindo ao conjunto mexicano ser a primeira equipa da CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas) a chegar à final.

Na final, na quinta-feira, o Tigres vai jogar com o vencedor do encontro entre os alemães do Bayern de Munique, que conquistaram a Liga dos Campeões, e os egípcios do Al Ahly, campeões africanos, marcado para segunda-feira.