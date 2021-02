Direção do Benfica reitera "apoio" aos futebolistas e a Jorge Jesus

A direção do Benfica reconhece "empenho" aos futebolistas e a Jorge Jesus na luta pelos objetivos, pelo que lhes reiterou esta segunda-feira "apoio", enquanto se manifesta solidária contra os "oportunismos, aventureirismos e ambições sem sentido".

"Em clima de unidade, todos os vice-presidentes se pronunciaram sobre a situação, ficando clara a determinação de, em conjunto com o presidente, manifestarem, interna e externamente, apoio aos atletas e ao treinador, conscientes de que estão empenhados na luta pela conquista das competições em que o Benfica participa", referem as 'águias'.

Em comunicado, a direção 'encarnada' revela que na reunião de hoje foi feito o "exame das circunstâncias" da equipa de futebol e do conjunto das modalidades, tendo sido "obtidos e identificados os fatores que influenciam" os seus atuais desempenhos.

O Benfica vai "monitorizar os impactos da crise provocada pela pandemia não só na atividade desportiva, mas também nas finanças do clube", enquanto vai refletir sobre "estratégias de curto, médio e longo prazo" para eventual ajuste de medidas.

Paralelamente, o Benfica garante "firmeza, empenho militante e solidariedade" para "enfrentar as contrariedades do momento, assim como todos os que se queiram aproveitar da situação para tentar enfraquecer o clube".

"Esta direção jamais permitirá que o trabalho de anos seja minado por oportunismos, aventureirismos e ambições sem sentido", conclui a direção.

No futebol, o Benfica está em quarto lugar do campeonato a 11 pontos do líder Sporting: é igualmente quarto no hóquei em patins, terceiro no basquetebol e andebol, liderando somente no voleibol.