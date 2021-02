Federação inglesa de futebol retira cartão vermelho ao checo Tomas Soucek

O médio internacional checo Tomas Soucek pode defrontar na terça-feira o Manchester United na Taça de Inglaterra, após a comissão reguladora da Federação inglesa ter anulado um cartão vermelho ao futebolista.

"O West Ham United pode confirmar que o cartão vermelho mostrado a Tomas Soucek no jogo da Liga inglesa no sábado frente ao Fulham foi retirado, após recurso", referem os 'hammers' na sua página oficial na internet.

Soucek foi expulso no sábado aos 90+7 minutos, no empate sem golos em casa do Fulham, depois de o árbitro Mike Dean considerar, após visionar a jogada no videoárbitro (VAR), que o médio checo teve conduta violenta para com Aleksandr Mitrovic.

No lance, Soucek levantou o cotovelo e tocou em Mitrovic, aparentemente de forma inadvertida, o que terá levado o próprio Mitrovic a alertar o árbitro que não se tinha passado nada, mas Mike Dean expulsou o jogador.

Foram muitas as críticas ao árbitro, que recorreu ao VAR para expulsar Soucek e por indicação do árbitro Lee Mason.