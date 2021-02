Mundial de clubes. Bayern na final ao bater Al-Ahly com bis de Lewandowski

O Bayern Munique qualificou-se esta segunda-feira pela segunda vez para a final do Mundial de clubes de futebol, repetindo 2013, ao vencer os egípcios do Al-Ahly por 2-0, na segunda meia-final, em Al Rayyan, no Qatar.

Dois golos do avançado polaco Robert Lewandowski, aos 17 e 86 minutos, selaram o triunfo dos bávaros, que vão disputar o título com os mexicanos do Tigres, na quinta-feira.

Na primeira meia-final, o Tigres venceu os brasileiros do Palmeiras, orientados pelo português Abel Ferreira, por 1-0, graças a um penálti do francês André-Pierre Gignac, tornando-se a primeira equipa da CONCACAF a chegar à final.

Os alemães venceram os marroquinos do Raja Casablanca por 2-0, já com Neuer, Boateng, Alaba e Thomas Müller, na final de 2013 e arrebataram ainda duas edições da Taça Intercontinental (1976 e 2001).