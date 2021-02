Árbitro Mike Dean fora dos jogos da Liga inglesa após ameaças de morte

O árbitro inglês Mike Dean, que revelou ter recebido, através dos perfis de familiares nas redes sociais, ameaças de morte, estará fora dos jogos do fim de semana, na 24.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Mike Dean, de 52 anos, viu a Comissão independente da Liga inglesa retirar dois cartões vermelhos que o árbitro mostrou nos últimos dias, o primeiro ao polaco Jan Bednarek, do Southampton, e o segundo, já no fim de semana, a Tomas Soucek, do West Ham.

No primeiro, Mike Dean expulsou Bednarek, num penálti contra o Southampton, diante do Manchester United (9-0), e, no sábado, considerou ter existido agressão com o cotovelo de Soucek a Mitrovic (Fulham), num movimento que avançado sérvio disse não ter sido intencional.

"As decisões tomadas no relvado, devem permanecer aí. Não gosto de saber que isso afeta a vida pessoal e envio a Mike Dean e à sua família todo o meu apoio", escreveu o médio internacional checo Tomas Soucek na rede social Twitter.

O árbitro Mike Dean está nomeado para o jogo de quarta-feira entre o Leicester e o Brighton, dos oitavos de final da Taça de Inglaterra, mas pediu escusa dos próximos jogos, uma pretensão aceite pela Federação.

O organismo de controlo de arbitragem em Inglaterra e o patrão da Premier League, Richard Masters, consideraram "indesculpáveis" as ameaças ao árbitro, e apelaram às redes sociais para que tomem medidas em relação aos abusos.

Os futebolistas Alex Tuanzebe e Paul Pogba, do Manchester United, foram também vítimas de insultos racistas, e Aaron Connoly, do Brighton, encerrou a sua conta no Twitter, depois de receber vários insultos, por ter falhado uma oportunidade de golo frente ao Tottenham, num jogo que a sua equipa ganhou.